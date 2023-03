Börse in Frankfurt

Das Wort „Dax“ steht im Handelssaal der Frankfurter Wertpapierbörse an einer Tafel.

Frankfurt/Main - Ein Rückschlag an den US-Börsen hat den Dax am Freitag auf Talfahrt geschickt. Kurz nach dem Handelsstart gab der deutsche Leitindex um 1,93 Prozent auf 15.331,08 Punkte nach. Auf Wochensicht droht ein Verlust, nachdem er am Dienstag bei 15.706 Punkten noch auf ein Dreizehnmonatshoch geklettert war.

Der MDax verlor am Freitag 1,81 Prozent auf 27.924,85 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 2,17 Prozent auf 4193,00 Zähler.

Der Zusammenbruch der Krypto-Bank Silvergate Capital und der Kurssturz der SVB-Financial-Aktie an der Nasdaq hatten Anlegern die Gefahren ins Gedächtnis zurückgerufen, die etwa durch Kreditausfälle mit den jüngst gestiegenen Zinsen einhergehen können. Der bekannteste Wall-Street-Index sackte auf das tiefste Niveau seit November, womit seine Jahresgewinne im Dow Jones Industrial dahin sind. Das Plus im Dax seit Jahresbeginn liegt dagegen immer noch bei etwas über zehn Prozent.