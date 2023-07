Frankfurt/Main - Nach dem jüngsten Aufschwung ist der deutsche Aktienmarkt verhalten in das zweite Halbjahr gestartet. Der Dax notierte gegen Mittag 0,06 Prozent höher bei 16.157,59 Punkten. Am Freitag hatte der Leitindex um rund 1,3 Prozent zugelegt und die abgelaufene Woche sowie den Monat Juni mit Gewinnen von zwei beziehungsweise gut drei Prozent abgeschlossen.

Etwas Unterstützung boten am Montag besser als erwartet ausgefallene chinesische Konjunkturdaten. Auf stärkere Impulse von der Börse an der New Yorker Wall Street muss die hiesige Börse aber wohl verzichten. Aufgrund des Unabhängigkeitsfeiertags am Dienstag dürften die Umsätze in den USA zum Wochenauftakt niedrig bleiben, da sich viele Marktteilnehmer in einem langen Wochenende befinden.

Im ersten Halbjahr war das deutsche Börsenbarometer um 16 Prozent hochgeklettert. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Montag zuletzt um 0,02 Prozent auf 27.605,57 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand rund 0,3 Prozent höher.