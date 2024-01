Dax startet kaum verändert in den Tag

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main - Positive Vorgaben aus den USA haben dem Dax am Dienstag zunächst keinen Schwung verliehen. Der deutsche Leitindex notierte in den ersten Minuten des Xetra-Handels mit minus 0,09 Prozent bei 16.700,72 Punkten. Nach dem Vortagesgewinn und vor den wichtigen Inflationsdaten aus den USA an diesem Donnerstag zögerten die Anleger mit weiteren Käufen.

Der MDax der mittelgroßen Werte lag im frühen Dienstagshandel ebenfalls fast unverändert mit plus 0,06 Prozent bei 26.333,29 Punkten. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 stand leicht im Minus.