Dax startet mit Gewinnen in die Woche

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main - An der Frankfurter Börse hat es nach der robusten Vorwoche nochmals moderate Gewinne gegeben. Der Dax profitierte im frühen Handel von steigenden Autowerten und der Hoffnung, dass Europa und China in ihrem Zollstreit eine Lösung finden werden. Im frühen Handel stieg der Dax um 0,22 Prozent auf 18.202,63 Punkte, während der MDax um 0,07 Prozent auf 25.313,37 Zähler zulegte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg in ähnlichem Maße wie der Dax.

In der vergangenen Woche hatte der Dax um 0,9 Prozent zugelegt. Allerdings schwebt weiter das Damoklesschwert der anstehenden Frankreich-Wahlen über den Märkten. Die Aussicht auf radikale Kursänderungen der französischen Finanz- und Wirtschaftspolitik hatte zuletzt für Turbulenzen gesorgt.