Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main - Der Dax hat zum „großen Verfallstermin“ am Freitag wieder Gewinne verbucht. Nach seinem Vortagesrücksetzer vom Rekordhoch stemmte sich der deutsche Leitindex damit gegen die jüngste Enttäuschung durch die Europäische Zentralbank (EZB). Zuletzt notierte das Börsenbarometer mit 0,58 Prozent im Plus bei 16.850,05 Zählern. Damit nahm der Dax wieder Kurs auf den tags zuvor erreichten Allzeitrekord bei gut 17.003 Zählern.

Befeuert von Zinssenkungssignalen der US-Notenbank Fed war der deutsche Leitindex am Vortag in den ersten Handelsminuten erstmals in seiner Geschichte über die runde Marke von 17.000 Punkten gesprungen. Kurz danach ging der Rekordjagd dann der Schwung aus, weil die Währungshüter der EZB anders als ihre US-Kollegen die Hoffnungen auf schon bald niedrigere Zinsen dämpften.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmenswerte legte am Freitag um 0,48 Prozent auf 27.327,53 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um rund 0,7 Prozent.

Auf der Unternehmensseite verschreckte Symrise die Anleger. Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen leidet unter dem Abbau der Lagerbestände bei seinen Kunden und bekommt niedrigere Rohstoffpreise zu spüren. Die Aktien sackten als Schlusslicht im Dax um 8,8 Prozent ab. Für den Aktienkurs des Rückversicherers Munich Re ging es nach der Vorstellung von Geschäftszielen für 2024 zuletzt um gut ein Prozent nach oben. Die Nase vorn im Dax hatten die Papiere von Zalando mit 4,3 Prozent Plus.

Ebenfalls oben auf der Kurstafel standen Autowerte. BMW und Mercedes-Benz gewannen jeweils mehr als zwei Prozent, Daimler Truck und Volkswagen folgten mit nur wenig Abstand. Die Gewinne passen zum jüngsten Trend der Branche, die seit Ende Oktober auf Erholungskurs ist.