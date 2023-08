Frankfurt/Main - Am Tag vor dem Beginn eines mit Spannung erwarteten Notenbanker-Treffens in den USA hat der Dax weiter zugelegt. Um ein halbes Prozent auf 15.783 Punkte ging es am Mittwoch im frühen Handel auf Xetra nach oben. Es wäre der dritte Börsentag in Folge mit Aufschlägen für den Dax. Damit setzt sich der Leitindex weiter vom jüngsten Tief knapp unter 15.500 Zählern nach oben ab.

Der MDax der mittelgroßen Titel stieg am Morgen um 0,3 Prozent auf 27.323 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte doppelt so stark zu.

Gemischte Nachrichten gab es am Morgen von der Konjunktur. Einkaufsmanagerindizes aus Frankreich und Deutschland für das verarbeitende Gewerbe fielen besser als erwartet aus. Die Pendants für den Dienstleistungssektor blieben dagegen hinter den Erwartungen zurück.

Quartalsbilanz des Chipkonzerns Nvidia erwartet

Anleger warten zudem gespannt auf die Quartalsbilanz des Chipkonzerns Nvidia nach US-Börsenschluss. Das Unternehmen ist ein großer Profiteur des Booms von Künstlicher Intelligenz (KI). Allerdings sind die Erwartungen auch sehr hoch gesteckt.

Bei den Einzelwerten ging es am Morgen zunächst ruhig zu, kursbewegende Nachrichten waren rar. Die Aktien des Versicherers Talanx verloren 1,3 Prozent. Die Großbank HSBC strich die Kaufempfehlung für die Papiere nach deren Rekordlauf der vergangenen Monate.

Aufträge für Nordex aus der Türkei bescherten dem Kurs ein Plus von 1,2 Prozent. Am Vortag hatte ein Großauftrag aus Kanada dem Hersteller von Windturbinen bereits ein Kursplus von 5,7 Prozent beschert.