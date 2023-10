Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main - Der Dax ist am Tag der Deutschen Einheit in Richtung der 15.000-Punkte-Marke gefallen. Während steigende Renditen Anleihen attraktiver machen, nahm das Interesse der Anleger an Aktien weiter ab.

Der Dax knüpfte an seinen schwachen Wochenauftakt an und verlor zuletzt 0,86 Prozent auf 15.116,61 Punkte. Für den MDax ging es um 1,47 Prozent auf 25.394,65 Punkte bergab. Während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx um 0,8 Prozent nachgab, zeichneten sich auch an den US-Börsen Verluste ab.

Einzelwerte

Auf Unternehmensseite blieb die Nachrichtenlage feiertagsbedingt ruhig. Eine Nachricht, die Zalando belastete, kam mit einem gesenkten Ausblick vom Konkurrenten Boohoo aus Großbritannien. Die Zalando-Aktien beendeten ihre jüngste Erholung mit einem Rücksetzer um 4,2 Prozent. Nahe der 20-Euro-Marke erreichten sie zwischenzeitlich ihr Tief seit einem Jahr.

Wegen der Perspektive länger hoher Zinsen machten die Anleger - wie schon zuletzt - einen großen Bogen um den kapitalbedürftigen Versorgersektor. Davon erfasst wurden im Dax die Aktien von Siemens Energy, RWE und Eon mit Abgaben von bis zu 3,7 Prozent. RWE sackten im Zuge dessen auf ihr niedrigstes Niveau seit März 2022 ab.

Auch diverse Aktien aus der zweiten und dritten Indexreihe, die vornehmlich der Branche der Erneuerbaren Energien angehören, folgten der Branchenschwäche. Encavis, Nordex und Energiekontor gehörten mit Einbußen zwischen 3,9 und 5,3 Prozent in den MDax- und SDax-Indizes zu den größten Verlierern.

Als positive Ausnahme im MDax bewegten sich die Papiere von Nemetschek mit 1,9 Prozent im Plus. Hier gab die Barclays Bank ihr bislang negatives Votum auf.

Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag gefallen. Der Rentenindex Rex gab um 0,29 Prozent auf 122,26 Punkte nach. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von 2,87 Prozent am Vortag auf 2,91 Prozent. Der Kurs des Euro erholte sich mit zuletzt 1,0466 Euro nicht von seiner jüngsten Talfahrt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0530 Dollar festgesetzt.