Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben in einer ersten Reaktion positiv auf die Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank reagiert. Der Dax drehte leicht zurück ins Plus auf 15.674 Punkte, nachdem er zeitweise bis auf 15.588 Punkte gesunken war. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte zuletzt um gut 0,4 Prozent zu.

„Ein Verzicht auf die Zinsanhebung, eine Pause, hätte die Zinserhöhungserwartungen angesichts des noch hohen Inflationstempos lediglich auf die nächste Sitzung verschoben“, sagte Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust. „Da wäre nicht viel gewonnen gewesen.“ Insgesamt lasse die EZB mit der zehnten Zinserhöhung keine Zweifel an ihrer Entschlossenheit bei der Inflationsbekämpfung.