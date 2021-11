Dax weiter auf dem Weg nach oben

Frankfurt/Main - Der Dax hat am Mittwoch seinen Rekordlauf in gemächlichem Tempo fortgesetzt. Die Marke von 16 300 Punkten rückt immer näher.

Im frühen Handel legte das deutsche Börsenbarometer um 0,16 Prozent auf 16.274,27 Punkte zu. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel gewann 0,17 Prozent auf 36.261,40 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,13 Prozent auf 4407,30 Punkte vor.

Unter den Einzelwerten zogen im Dax vor allem die Aktien von Siemens Healthineers und Volkswagen die Blicke auf sich. Der Medizintechnikkonzern setzte sich anlässlich seines Kapitalmarkttages höhere Mittelfristziele. Das war zwar allgemein erwartet worden, doch nicht in dieser Deutlichkeit.

So strebt die Siemens-Tochter für die Geschäftsjahre 2023 bis 2025 (per Ende September) nun ein vergleichbares Umsatzwachstum von sechs bis acht Prozent pro Jahr an. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll um 12 bis 15 Prozent jährlich zulegen. Die Papiere nahmen daher nun die Index-Spitze ein mit plus 4,8 Prozent. Siemens profitierten ebenfalls davon und stiegen um 1,6 Prozent.

VW indes gaben am Ende des Kurszettels um 1,2 Prozent nach und litten unter einer Abstufung durch die französische Investmentbank Exane BNP auf „Underperform“.

Im MDax zogen die schwer gebeutelten Anteile von Auto1 mit plus 3,7 Prozent an die Index-Spitze, denn der Online-Gebrauchtwagenhändler legte starke Quartalszahlen vor und hob zudem erneut seine Umsatzprognose an. Auto1 war erst Anfang des Jahres an die Börse gegangen, hatte damit bisher allerdings wenig Glück. Im Oktober erreichten die Papiere ein Rekordtief.

Für Basler ging es im SDax um 1,6 Prozent abwärts. Ein Händler sprach von Verunsicherung, nachdem der Spezialist für maschinelles Sehen am Vorabend mitgeteilt hatte, Ziel einer Cyberattacke geworden zu sein. Basler geht allerdings davon aus, die Störungen und die damit einhergehenden Betriebsunterbrechungen wahrscheinlich so beheben zu können, dass die Jahresprognose nicht gefährdet sei.