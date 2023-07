Frankfurt/Main - Nach der uneinheitlichen Performance tags zuvor hat der deutsche Aktienmarkt am Freitagmorgen nachgegeben. Negative Impulse liefern die schwache US-Technologiebörse Nasdaq sowie enttäuschende Quartalsberichte der Dax-Unternehmen SAP und Sartorius.

Im weiteren Handelsverlauf könnte es aufgrund des Verfalls von Dax-Optionen zu Kursschwankungen kommen. In der kommenden Woche stehen mit den Leitzinsentscheiden in den USA und der Eurozone zwei Topereignisse an, die die Anleger weiterhin von größeren Wetten abhalten dürften.

Der Dax notierte in den ersten Handelsminuten 0,52 Prozent tiefer bei 16.120,31 Punkten. Damit deutet sich für den Dax auf Wochensicht ein mageres Plus von rund 0,1 Prozent an. Der MDax mit den 50 mittelgroßen Titeln sank am Freitag um 0,42 Prozent auf 28.112,51 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer für die Schwergewichte der Eurozone verlor rund 0,3 Prozent.