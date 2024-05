Dax zu Wochenbeginn kaum verändert - Rekord bleibt in Sicht

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main - Nach einer sehr starken Woche ist der Dax zunächst an sein Rekordhoch nicht herangekommen. Im frühen Handel notierte der Leitindex prozentual kaum verändert bei 18.768,82 Punkten. Der am Freitag erreichte Höchststand bei gut 18.845 Punkten bleibt in Sicht.

Wichtig in dieser Woche sind am Mittwoch die US-Inflationsdaten als maßgeblicher Faktor für die weitere Zinsentwicklung. Noch ist unsicher, wann die US-Notenbank mit Zinssenkungen beginnt.

Der MDax der mittelgroßen Werte gewann am Montag 0,19 Prozent auf 26.794,09 Zähler. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, stand knapp im Minus.

Im Dax setzten sich zu Wochenbeginn Bayer mit plus 1,6 Prozent an die Spitze. An diesem Dienstag veröffentlicht der Agrarchemie- und Pharmakonzern die Zahlen für das erste Quartal.

Der Düngerkonzern K+S betonte auch bei der Vorlage endgültiger Geschäftszahlen für das erste Quartal, dass das untere Ende der Gewinnprognose 2024 unwahrscheinlicher geworden sei. Die im MDax notierten Anteile verloren zuletzt ein knappes halbes Prozent.

Quartalszahlen gab es zudem von einigen Konzernen aus dem SDax wie Ceconomy, Adesso, Salzgitter und Energiekontor. Ceconomy gewannen 2,4 Prozent. Der Elektronikhändler rechnet beim operativen Gewinn im laufenden Geschäftsjahr mit einem besseren Wert als Analysten. Adesso büßten hingegen 3,2 Prozent ein. Der IT-Dienstleister rutschte zum Jahresstart in die roten Zahlen, bestätigte aber die Prognose.