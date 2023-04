Die Liebe zum motorisierten Zweirad ist in Bayern ganz besonders ausgeprägt. Die geringste Motoraddichte pro 1000 Einwohner ermittelt eine Statistik dagegen in drei Stadtstaaten.

Die höchsten Motorraddichten gibt es in Bayern

Teilnehmer einer Motorrad-Demo auf dem Kesselberg in Bayern.

Flensburg - Nirgendwo in Deutschland ist die Motorraddichte so hoch wie in Bayern. Die bundesweit elf Zulassungsbezirke mit der höchsten Zahl zweirädriger Krafträder pro 1000 Einwohner liegen im Freistaat, wie eine Auswertung von Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes durch die Deutsche Presse-Agentur ergab.

Klarer Spitzenreiter ist das niederbayerische Freyung-Grafenau mit 116,7 Krafträdern pro 1000 Einwohner vor dem oberpfälzischen Landkreis Cham mit 107,8 und Lindau am Bodensee mit 104,9. Den höchsten Wert außerhalb Bayerns hat der Bodenseekreis mit 96,7 auf Rang 12.

Die niedrigsten Kraftraddichten finden sich den Daten in der KBA-Statistik zufolge in den städtischen Zulassungsbezirken Rostock, Schwerin und Leipzig mit 24,8, 24,9 und 25,9 pro 1000 Einwohnern.

Bundesweiter Durchschnitt sind 57,2 zweirädrige Krafträder pro 1000 Einwohner. Bayern liegt mit 76,2 deutlich über diesem Wert und auch im Bundesländervergleich klar vorne. Dahinter folgen Baden-Württemberg mit 66,3 und das Saarland mit 64,6. Die niedrigsten Werte gibt es in den Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Berlin mit 30,3, 31,6 und 32,2.