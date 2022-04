Edeka-Filiale führt Maskenpflicht wieder ein: Das ist der Grund

Mitunter können Ladenbesitzer jedoch von sich aus weiterhin das Tragen einer Maske in ihrem Hausrecht verankern.

Mönchengladbach/DUR/it - Durch die deutschlandweiten Lockerungen der Corona-Regeln ist seit April auch die Maskenpflicht in vielen Bereichen gefallen. Mitunter können Ladenbesitzer jedoch von sich aus weiterhin das Tragen einer Maske in ihrem Hausrecht verankern. Das hat nun eine Edeka-Filiale in Mönchengladbach genutzt.

Dort wurde die Maskenpflicht nämlich teilweise wieder eingeführt. Allerdings nur für eine Stunde am Tag. Bereits am Montag kursierte ein Foto bei Twitter einem Plakat, das an dem Edeka-Markt angebracht ist. Von montags bis freitags gilt demnach von sieben bis acht Uhr Maskenpflicht im Geschäft.

Rücksicht für Risikofamilien...

Danke Edeka #Endt aus Mönchengladbach / Wegberg.

Nachahmenswert, auch für Geschäfte in #Gütersloh ... pic.twitter.com/rPKfqZCae6 — Christian Beckmann (@ChristianBe_NRW) April 25, 2022

Damit will der Markt vor allem Risikogruppen entgegenkommen, um mitunter Senioren oder chronisch Kranken einen sicheren Besuch zu ermöglichen. In den Kommentaren sind sich die User jedoch uneins.

So begrüßen einige die Maskenstunde in dem Laden und schlagen vor, dass auch weitere Märkte dies als Vorbild nehmen sollten. Andere hingegen halten das Angebot für nicht gut durchdacht, da zum Beispiel viele zu dieser Zeit arbeiten müssten oder der Laden direkt eine allgemeine Maskenpflicht einführen könnte.