Frankfurt/Main - Angetrieben von der Hoffnung auf Zinssenkungen hat der Dax am Donnerstag seine Jahresendrally fortgesetzt. Er überwand 16.200 Punkte und nahm Kurs auf das Rekordhoch. Das hatte der deutsche Leitindex Ende Juli bei knapp unter 16.530 Punkten erreicht.

Am Nachmittag legte der Dax um 0,54 Prozent auf 16.253,11 Punkte zu und steuert mit Gewinnen von 9,7 Prozent auf den bislang stärksten Börsenmonat des Jahres zu. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen zeigte sich am Donnerstag mit plus 0,02 Prozent auf 26 318,11 Zähler kaum verändert. Im Monatsverlauf liegt er jedoch mit 9,5 Prozent im Plus.

Der Euro wurde am Nachmittag mit 1,0935 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0985 Dollar festgesetzt. Am Anleihemarkt fiel die Umlaufrendite von 2,47 Prozent am Vortag auf 2,43 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,33 Prozent auf 125,22 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,35 Prozent auf 132,25 Zähler.