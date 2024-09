Die Mehrheit der deutschen Firmen geht laut Ifo-Institut davon aus, dass in nächster Zeit weniger Auslandsaufträge eingehen.

München - Die ohnehin trübe Stimmung in der deutschen Exportindustrie hat sich weiter verschlechtert. Der monatliche Index des Münchner Ifo-Instituts zu den Exporterwartungen ist im September auf minus 6,3 Punkte gesunken, nach minus 5,2 Punkten im August. Die Mehrheit der Unternehmen geht demnach davon aus, dass in den kommenden Monaten weniger Auslandsaufträge eingehen. „Die Exportwirtschaft befindet sich in einer Schwächephase“, sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. Demnach gehen insbesondere Metallbranche und Autoindustrie von deutlichen Einbußen aus.