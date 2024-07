München - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juli überraschend weiter verschlechtert. Das Ifo-Geschäftsklima fiel um 1,6 Punkte auf 87,0 Zähler, wie das Ifo-Institut am Donnerstag in München mitteilte. Analysten hatten dagegen eine Stimmungsaufhellung erwartet und waren im Schnitt von 89,0 Punkte ausgegangen. Es ist der dritte Rückgang des wichtigsten deutschen Konjunkturbarometers in Folge. "Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise fest", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Die rund 9.000 befragten Unternehmen bewerteten die Aussichten auf ihre künftigen Geschäfte deutlich schlechter. Auch die Beurteilung der aktuellen Lage fiel schwächer aus als im Monat zuvor. Im verarbeitenden Gewerbe ist das Geschäftsklima deutlich gesunken. Im Handel, im Bereich Dienstleistungen und am Bau gingen die Werte zurück.