Investition in die Zukunft

Experiment 9-Euro-Ticket. Hilfloser Schnellschuss, Beruhigungspille, teils chaotische Zustände bei der Bahn. Die Aktion liefert jedoch quasi nebenbei eine Menge wertvoller Erkenntnisse. Ja, Bahn und viele regionale Nahverkehrsunternehmen sind falsch ausgerichtet, unterfinanziert und operieren oft am tatsächlichen Bedarf vorbei. Ja, die Deutschen sind grundsätzlich bereit, bei einem preisgünstigen Angebot vom Auto auf Öffis umzusteigen. Ja, der Nahverkehr muss in Taktung und in der Fläche besser werden, intelligente Verknüpfungsmodelle umgesetzt werden.