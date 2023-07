Leichte Verluste am Aktienmarkt

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main - Vor den anstehenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) haben sich die Anleger am Mittwoch zurückgehalten. Der deutsche Leitindex Dax fiel um 0,49 Prozent auf 16.131,46 Punkte. Der MDax mit den 50 Aktien mittelgroßer börsennotierter Unternehmen gab um 0,08 Prozent auf 28. 275,17 Punkte nach. Von der Federal Reserve am Abend und der EZB am Donnerstag wird jeweils ein weiterer Zinsschritt nach oben um 0,25 Prozentpunkte erwartet.