Der Boom erneuerbarer Energien schreitet voran: Im Juli ist mithilfe der Sonne in Deutschland ein Rekord aufgestellt worden. Daran konnten auch Regentage nichts ändern.

Rekord im Juli: So viel Strom aus Sonne wie nie zuvor

Berlin - Die Stromerzeugung aus Sonnenenergie hat im Juli in Deutschland einen Höchststand erreicht. „Im Juli wurde mit rund 10 Terawattstunden so viel Solarstrom produziert wir noch nie in einem Monat, obwohl die Sonneneinstrahlung niedriger als im vergangenen Jahr war“, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) der Funke-Mediengruppe. „Das heißt, unsere Maßnahmen wirken und es gibt immer mehr Solarstrom. Der Ausbau läuft auf Hochtouren.“

Der Ausbau der Solaranlagen hat deutlich Fahrt aufgenommen. Im vergangenen Jahr verdoppelte sich der Zubau nach Zahlen der Bundesnetzagentur im Vergleich zum Vorjahr auf nahezu 14 Gigawatt.

Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums betrug Ende Juni die gesamte Leistung der installierten Solaranlagen mehr als 90 Gigawatt. Damit war schon im ersten Halbjahr das Ziel der Bundesregierung einer installierten Leistung von 88 Gigawatt im Jahr 2024 erreicht. 2030 soll die installierte Leistung bei 215 Gigawatt liegen.