Chinesische Elektroautohersteller bieten ihre Fahrzeuge im Ausland konkurrenzlos günstig an. Solar-Unternehmen unterbieten bei Photovoltaik-Anlagen jedes westliche Preisniveau. Online-Plattformen fluten Märkte in Europa und Amerika mit Billig-Waren. Die Preise werden dabei oft künstlich niedrig gehalten, um erstmal fremde Märkte zu erobern. Das schwächt die Wirtschaft in den Verbraucher-Ländern, sorgt dort für massive Umsatzeinbrüche mit allen erdenklichen Folgen bis zu Firmenschließungen und Jobabbau. Ein Beispiel ist der Solarfertiger Meyer-Burger, der sein Werk im sächsischen Freiberg längst dichtgemacht hat. Auch der Standort Thalheim in Sachsen-Anhalt ist alles andere als sicher.

Mit den aktuellen Schutzzöllen haben die USA einen konsequenten Schritt getan. Die – kalkuliert empörte – Reaktion aus Fernost bestätigt das. Spätestens jetzt ist auch Europa am Zug. Doch die EU-Kommission zögert. Worauf warten die denn noch?