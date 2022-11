Schwächerer Preisauftrieb in den USA lässt Dax steigen

Frankfurt/Main - Ein etwas deutlicherer Rückgang der US-Inflationsrate im Oktober hat am deutschen Aktienmarkt eine Rally ausgelöst. Der Leitindex Dax zog am Donnerstag um 3,51 Prozent auf 14.146,09 Punkte an und erreichte damit das Niveau von Anfang Juni. Der MDax der mittelgroßen Werte schnellte um 4,08 Prozent auf 25.270,81 Punkte in die Höhe.

Der etwas abgeschwächte Preisauftrieb deutet auf weniger starke Leitzinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed hin, die den Leitzins im laufenden Jahr schon stark erhöht hat. Die Fed hatte diesen auf den letzten vier Sitzungen um jeweils 0,75 Prozentpunkte angehoben. Notenbankchef Jerome Powell hat bereits auf der letzten Sitzung weniger starke Zinserhöhungen in Aussicht gestellt, wenn auch noch kein Ende der Maßnahmen.