An den Zapfsäule entspannt sich die Lage langsam wieder. Inzwischen kostet der Liter Diesel 11 Cent weniger als vor einer Woche. Aber immnoch satte 2,211 Euro im Schnitt.

Die Spritpreise sinken weiter. Ein Liter Diesel kostete am Donnerstag aber immer noch durchschnittlich 2,211 Euro.

München - Die Spritpreise in Deutschland sinken wieder. Wie der ADAC mitteilt, kostete ein Liter Diesel am Donnerstag durchschnittlich 2,211 Euro. Das waren 4 Cent weniger als am Vortag und 11 Cent weniger als vor einer Woche.

Für Super E10 verlangten die Tankstellen im Schnitt noch 2,127 Euro - also 3 Cent weniger als am Vortag und 8 Cent weniger als zu Beginn der Woche.

Kraftstoffmarkt-Experte Jürgen Albrecht sagte, die Spritpreise entwickelten sich in die richtige Richtung. Dennoch sei Benzin massiv überteuert. Daran ändere auch der leichte Anstieg beim Ölpreis nichts.