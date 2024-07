Austin - Der US-Elektroautobauer Tesla begrenzt im zweiten Quartal den Verkaufsrückgang stärker als erwartet. In den drei Monaten bis Ende Juni liefern die Amerikaner 443.956 Fahrzeuge aus und damit knapp fünf Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie sie in Austin mitteilen. Analysten hatten im Schnitt mit einem etwas deutlicheren Minus gerechnet. Die Aktie zog im vorbörslichen US-Handel an. Bereits zu Wochenbeginn hatte das Papier deutlich zugelegt.

Hergestellt hat Tesla den eigenen Angaben zufolge im Quartal nur rund 411.000 Wagen. In der jüngeren Vergangenheit hatte die Firma von Elon Musk in einem unerwartet schwachen Marktumfeld des Öfteren mehr produziert als verkauft. In der Folge gewährte Tesla hohe Rabatte, um die Autos auch loszuwerden. Damit sorgte der Elektroautopionier in der Branche für viel Verstimmung, weil andere Hersteller nachziehen mussten. Die Finanzresultate zum zweiten Quartal will Tesla am 23. Juli vorlegen.