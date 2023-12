Der sogenannte Haushalts-Kompromiss der Ampel: Das politische Tauziehen und Taktieren verhindert zwar vorerst ein Zerbersten der äußerst fragilen Koalition. Im Hintergrund generiert er jedoch jede Menge Verlierer. Dazu zählen die Landwirte, auch in Sachsen-Anhalt. Diesel für Traktoren wird erheblich teurer, die Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge fällt weg.

Angeblich handelt es sich bei diesen Vergünstigungen um „klimaschädliche Subventionen“. Es handelt sich zuallererst um 900 Millionen Euro, die Sachsen-Anhalts Bauern fehlen. Was teilweise ihr wirtschaftliches Überleben gefährdet und unsere Lebensmittel teurer macht. Was das Klima angeht: Dieselbe Ampel-Koalition, wir erinnern uns, beschloss vor nicht allzu langer Zeit den schlagartigen Ausstieg aus der weitgehend CO2-neutralen Atomkraft. Stattdessen wird mehr Kohle und mehr Gas verfeuert, so erheblich mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre gepustet.