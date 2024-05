Frankfurt/Main - Angesichts der Feiertage in den USA und Großbritannien zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt am Montag ein sehr ruhiger Handel ab. Der Dax lag in den ersten Minuten fast unverändert bei 18.893 Punkten.

Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbanken hatte die Rekordrally im Dax zuletzt ausgebremst, nachdem er Mitte Mai mit 18.892 Punkten einen Höchststand erreicht hatte. Der MDax der mittelgroßen Werte legte am Montagmorgen um 0,1 Prozent zu auf 27.151 Punkte. Der EuroStoxx 50, das Leitbarometer der Eurozone, trat auf der Stelle.

Der Höhepunkt des Tages sind wohl die Daten zum ifo-Geschäftsklima in Deutschland. „Nach dem erneuten Anstieg der Einkaufsmanagerindizes dürften sich die deutschen Unternehmen auch in der Ifo-Befragung bereits den vierten Monat in Folge optimistischer gezeigt haben“, schrieb Marktstratege Robert Greil vom Bankhaus Merck Finck.