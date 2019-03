Wegen einer zugeparkten Garage meldet eine Frau in Bayern die Ermordung ihres Mannes - damit die Polizei schneller vor Ort ist.

Berchtesgaden l Das ist natürlich ärgerlich: die Garage ist zugeparkt und und vom Übeltäter weit und breit nichts zu sehen. Eine Frau hat in Bayern hatte eine ungewöhnliche Lösung für deses kleine Problem parat: Sie meldete über Notruf die Ermordung ihres Mannes. „Die Frau hat gedacht, wenn sie einen Mord meldet, kommt die Polizei schneller“, berichtete der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, Stefan Sonntag.

Tatsächlich waren die Beamten – und auch der Notarzt – am frühen Donnerstagmorgen in Berchtesgaden sofort zur Stelle. Sie trafen aber nur die 44-Jährige an, die dem Alkohol erheblich zugesprochen hatte. Weil die Frau offensichtlich dennoch ins Auto steigen wollte, nahmen die Beamten ihr vorsorglich den Fahrzeugschlüssel ab – zur Gefahrenabwehr, wie es die Poluzei formulierte.

Der Dame werden nun die Kosten des Einsatzes in Rechnung gestellt, die Führerscheinstelle wird informiert – und sie erwartet eine Strafanzeige wegen Missbrauchs von Notrufen.