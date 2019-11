London (dpa) l Britischen Medien zufolge ist es auf der London Bridge in der britischen Hauptstadt zu einem gewaltsamen Zwischenfall gekommen. Dabei sollen mehrere Schüsse gefallen sein.

Das berichtete unter anderem das BBC-Fernsehen am Freitagnachmittag. Die Brücke sei gesperrt worden. Bewaffnete Polizisten räumten umliegende Gebäude.

Nach weiteren Medienberichten soll die Polizei mindestens einen Mann auf der London Bridge erschossen haben. Ein weiterer sei verhaftet worden. Die Polizei bestätigte am Nachmittag mehrere Verletzte.

Police were called at 1:58pm to a stabbing at premises near to London Bridge.



Emergency services attended, including officers from the Met and @CoLP



A man has been detained by police. We believe a number of people have been injured. Further info to follow.