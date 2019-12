Vor einem schwedischen Nachtclub wurden zwei Männder erschossen. Tatmotiv und nähere Umstände sind noch unklar.

Stockholm (dpa) l Zwei Männer sind vor einem Nachtclub in der schwedischen Stadt Norrköping erschossen worden. Einer der beiden sei seinen Verletzungen nach den Schüssen in der Nacht zum 5.Dezember noch am Tatort erlegen, der zweite später im Krankenhaus verstorben, teilte die Polizei mit.

Das Tatmotiv und nähere Umstände seien noch unklar. Die Polizei nahm Mordermittlungen auf. Tatverdächtige gab es am Donnerstag bislang nicht. Schweden hat seit einiger Zeit mit einer Zunahme an Gewalt, Schüssen und Explosionen zu kämpfen, deren Hintergründe im Bandenmilieu vermutet werden.

Verbindung zur organisierten Kriminalität

Die beiden Getöteten waren 40 und 45 Jahre alt und stammten aus den schwedischen Regionen Östergötland und Örebro. Nach Polizeiangaben wurden beide in der Vergangenheit wegen Straftaten verurteilt.

Staatsanwalt Torsten Angervåg sagte dem Fernsehsender SVT, die beiden Männer hätten Verbindungen zur organisierten Kriminalität gehabt.