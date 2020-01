«Auch nach der letzten Demo - Wir sind das Volk - Wir sind ein Volk» ist auf einem Transparent zu lesen, das Demonstranten bei der vorerst letzten Montagsdemonstration am 12.03.1990 in Leipzig (Sachsen) mit sich führen. Eine neue Ausstellung in Halle zeigt auch Plakate vor der Wende. Foto: Frank Kleefeldt/dpa