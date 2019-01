Polizisten durchsuchen bei einer Großrazzia gegen Waffenschmuggler in Berlin Spandau ein Objekt. Die Polizei in Berlin und Brandenburg ist gegen eine internationale Waffenschmuggler-Bande vorgegangen. Foto: dpa

Bei einem Großeinsatz durchsuchte die Polizei mehr als 20 Gebäude. Schmuggler wollten illegale Pistolen aus der Slowakei in Umlauf bringen.

Berlin (dpa) l Gegen eine internationale Waffenschmuggler-Bande ist die Polizei in Berlin und Brandenburg ist am Donnerstag vorgegangen. Wie eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte, durchsuchte das Spezialeinsatzkommando (SEK) seit 6 Uhr Wohnungen und Lokale in Berlin und Brandenburg.

Nach Angaben der Berliner Generalstaatsanwaltschaft wurden zwei Haftbefehle vollstreckt. Betroffen seien über 20 Objekte. Ermittelt werde gegen zehn Beschuldigte wegen Schmuggels und Weiterverkaufs umgebauter Pistolen aus der Slowakei.

Zuerst hatte die "Welt" über den Einsatz berichtet. Der Zeitung zufolge geht es um mehr als 700 Waffen. Wegen der Gefährlichkeit der Bande sei fast das komplette Berliner SEK im Einsatz, berichtete die "Welt". Es werde von Kollegen des SEK in Brandenburg unterstützt.