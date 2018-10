Polizisten öffnen mit einer Türramme die Tür eines Hauses, das von Braunkohlegegnern besetzt worden war. Nach der Räumung eines Protestcamps in der Nacht begannen die Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen damit, Aktivisten aus besetzten Häusern in dem Kerpener Stadtteil zu holen. Foto: Henning Kaiser/dpa