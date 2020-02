Die Unfallstelle in Volkmarsen mit dem Auto, das in einen Karnevalsumzug gerast sein soll. Nach ersten Meldungen sind mehrere Menschen verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer sei festgenommen worden, die Polizei sei mit einem großen Aufgebot vor Ort. Foto: Uwe Zucchi/dpa

Im hessischen Volkmarsen ist ein Auto in einen Rosenmontagszug gefahren. Dutzende Menschen sind zum Teil schwer verletzt worden.

Volkmarsen (dpa/sk) l Im nordhessischen Volkmarsen ist ein Auto in einen Rosenmontagsumzug gefahren. Wie ein Poliziesprecher sagte, sei ein Mann mit dem Auto vorsätzlich in die Menschenmasse gefahren. Es gebe mehrere dutzend zum Teil Schwerverletzte. Auch Kinder seien den Angaben nach betroffen, so der Sprecher.

Wie ein Augenzeuge dem "hr" berichtet, sei gegen 14.30 Uhr ein silberfarbener Mercedes-Kombi in eine Menschengruppe gefahren. Nach etwa 30 Metern kam er zum Stehen.

Laut Polizei wurder der Fahrer festgenommen. Den Autofahrer werde man nun befragen, hieß es weiter. Vorsichtshalber seien alle Fastnachtsumzüge in Hessen abgebrochen worden, teilte das Polizeipräsidium Westhessen mit. Wie viele Umzüge betroffen seien, sei derzeit unklar. Ob die für morgen geplanten Veranstaltungen im Straßenkarneval stattfinden können, sei noch nicht entschieden, sagte ein Sprecher.