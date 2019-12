Die Polizei ist am frühen Dienstagmorgen in Mönchengladbach zu einem Anti-Terror-Einsatz ausgerückt. Foto: Theo Titz/dpa

In Mönchengladbach hat die Polizei einen Einsatz gegen eine IS-Zelle gestartet. Festnahmen gab es aber keine.

Mönchengladbach (dpa) l Die Polizei ist am frühen Dienstagmorgen in Mönchengladbach zu einem Anti-Terror-Einsatz ausgerückt. Es gehe um den Verdacht der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland, genauer in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), sagte eine Polizeisprecherin.

Es sei aber niemand festgenommen worden. Hintergrund sind demnach Ermittlungen des Generalbundesanwalts. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht. Zuvor hatte die "Rheinische Post" berichtet.