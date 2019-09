Die Staatsanwaltschalt Hamburg ermittelt gegen Ex-Nationalspieler Christoph Metzelder wegen Verdachts auf Verbreitung von Kinderpornos.

Hamburg (dpa/dt) l Gegen einen ehemaligen deutschen Fußball-Nationalspieler wird wegen des Verdachts der Verbreitung von Kinderpornografie ermittelt. Das hat eine Sprecherin der Hamburger Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch auf Anfrage bestätigt. Die "Bild"-Zeitung hatte zuvor berichtet. Dabei soll es sich nach Angaben der Zeitung um Christoph Metzelder handeln.

Ermittler hätten am Dienstag in Düsseldorf Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Hamburg vollstreckt. Die Beweismittel müssten nun ausgewertet werden. Eine Frau in Hamburg habe Anzeige erstattet. Sie habe angegeben, über WhatsApp entsprechendes Material von dem Ex-Fußballer erhalten zu haben.

Der Beschuldigte war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Ob und wie er sich zu den Vorwürfen geäußert hat, sagte die Staatsanwältin nicht. Er sei nicht festgenommen worden.