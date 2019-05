Am Flughafen Leipzig/Halle gab es am Sonntag eine kurzzeitige Sperrung. Symbolfoto: Jens Büttner/dpa

Am Flughafen Leipzig/Halle sorgte eine organisatorische Panne am Sonntag kurzzeitig für die Sperrung des Kontrollbereiches.

Schkeuditz (dpa) l Am Flughafen Leipzig/Halle ist der Kontrollbereich am Sonntagmittag kurzzeitig gesperrt worden. Aus noch ungeklärter Ursache hätten sich ankommende Passagiere um etwa 13 Uhr mit abreisenden Fluggästen vermischt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag. Da die ankommenden Passagiere aus Hurghada in Ägypten zu dem Zeitpunkt noch nicht offiziell in den Schengenraum eingereist waren, wurde der Flughafen-Kontrollbereich geräumt.

Der Bereich sei nach verbotenen Gegenständen abgesucht worden, etwa 500 Passagiere wurden außerdem kontrolliert. Die Ermittlungen seien um 13.40 Uhr abgeschlossen worden. Die Bundespolizisten hätten keine Auffälligkeiten festgestellt, sagte der Sprecher.

Vier Flüge nach Zürich, Heraklion, Hurghada und Rhodos seien wegen der Kontrolle später als geplant gestartet, sagte ein Sprecher des Airports. Zu Flugausfällen sei es nicht gekommen.