Ein Kampfsporttrainer wurde von der Staatsanwaltschaft Dresden angeklagt. Der Mann soll Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben.

Dresden (dpa) l Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen den Trainer eines Kampfsportvereins wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen erhoben. Der 50-Jährige soll sie in 32 Fällen schwer sexuell missbraucht und in 28 Fällen sexuell missbraucht haben, wie die Behörde am Dienstag mitteilte.

Dem Mann wird zur Last gelegt, unter Ausnutzung seiner Tätigkeit als Trainer in dem Dresdner Verein zwischen Oktober 2012 und Februar 2019 mehrfach sexuelle Handlungen an zehn Kindern und Jugendlichen vorgenommen zu haben. Bei den Opfern handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen ausschließlich um Jungen.

Der Beschuldigte hat sich den Angaben zufolge bisher nicht zu den Tatvorwürfen eingelassen.