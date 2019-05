Mit einer riskanten Rettungsaktion hat ein Mann einen führerlosen Laster auf der Autobahn stoppen können. Dessen Fahrer starb am Steuer.

Leverkusen (dpa) l Mit einer selbstlosen Aktion hat ein Lastwagenfahrer auf der Autobahn 1 bei Leverkusen womöglich Schlimmeres verhindert: Der 43-Jährige kletterte während der Fahrt ins Führerhaus eines anderen Lkw, der unkontrolliert über die Fahrbahn geschlingert war. Dessen Fahrer war am Mittwochabend während der Fahrt kollabiert und gestorben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Ein Lkw-Fahrer und ein Autofahrer stiegen nach Angaben der Polizei aus ihren Fahrzeugen und liefen neben dem nur etwa 15 km/h langsamen 40-Tonner her. Sie versuchten, die Scheibe auf der Beifahrerseite mit einem schweren Stativ einzuschlagen. Als wenig später eine Polizeistreife dazu kam, fuhren die Beamten vor den Lkw und bremsten ihn so weiter aus. Der 43-Jährige Lkw-Fahrer stieg auf die Heckstoßstange des Polizeiwagens und schaffte es von dort, die Scheibe des Lasters mit einem Nothammer einzuschlagen. Er sprang in das Fahrzeug und brachte es zum Stehen.

Für den Fahrer kam die Hilfe zu spät: Reanimationsversuche bei dem 54-Jährigen blieben erfolglos, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten. "Der mutige 43-Jährige zog sich beim Einschlagen und dem Griff durch die Scheibe Schnittwunden zu, die vor Ort behandelt wurden", so die Polizei.