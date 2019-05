Die Feuerwehr hat am Freitag 16 Menschen mit Drehleitern aus einem brennenden Haus in Bochum gerettet. Foto: Simon Heussen/Feuerwehr Bochum/dpa

In einem Treppenhaus eines Wohnhauses in Bochum ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte mehrere Menschen und Katzen retten.

Bochum (dpa) l Die Feuerwehr in Bochum hat 16 Menschen mit Drehleitern aus einem brennenden Haus gerettet. Zehn von ihnen, darunter eine Schwangere, hätten bei dem Brand am frühen Freitagmorgen eine Rauchvergiftung erlitten, teilte die Feuerwehr mit. Um kurz nach 3 Uhr brach das Feuer demnach im Treppenhaus aus. Die Feuerwehr sprach von einem dramatischen Einsatz. "Hilfe, in unserem Haus brennt es, und wir kommen nicht aus unserer Wohnung", habe einer der Notrufe gelautet.

Als die Rettungskräfte kurz darauf eintrafen, schlugen den Angaben zufolge bereits Flammen aus der Tür, und mehrere Menschen riefen aus dem Haus laut um Hilfe. Andere hatten sich schon selbst auf die Straße gerettet. Insgesamt seien vor Ort 27 Bewohner des Hauses behandelt worden. Weitere Menschen waren nach ersten Erkenntnissen nicht im Haus.

Auch mehrere Katzen konnten die Einsatzkräfte retten und ihren Besitzern übergeben. Nach einer Dreiviertelstunde war der Brand unter Kontrolle. Die Polizei soll nun die Brandursache ermitteln.