Mit Flatterband hat die Polizei in Wenden in einem Waldstück nahe dem Schulzentrum ein Gebiet abgesperrt. Ein 16-jähriger Schüler ist im nahegelegenen Waldstück tot aufgefunden worden. Foto: dpa

Erst wird ein Schüler vermisst, dann findet ihn die Polizei tot neben seiner Schule. Mittlerweile hat der Täter gestanden.

Wenden (dpa) l Der im Sauerland tot aufgefundene Schüler ist nach Ermittlungen der Polizei von einem 14 Jahre alten Freund und Mitschüler getötet worden. Er habe gestanden, den Mitschüler in der Nähe des Schulgeländes erwürgt zu haben, sagte am Donnerstagabend Staatsanwalt Rainer Hoppmann in Olpe.

Der Jugendliche war nach einem Streit mit einem Freund nicht nach Hause zurückgekehrt. Eine große Suche blieb ohne Ergebnis. Am Tag darauf wurde die Leiche des Schülers gefunden.