Ein Polizist notiert die Personalien von Jugendlichen nach dem Abbruch einer Party in einem in der Nähe gelegenen Hangar etwa 40 Kilometer südlich von Rennes. Bei der Großparty waren etwa 2500 Menschen anwesend, die Feiernden waren auch aus anderen französischen Départements und sogar aus dem Ausland angereist. Die Staatsanwaltschaft habe in dem Fall Untersuchungen eingeleitet. Foto: Jean-Francois Monier/AFP/dpa