Der Bundestag berät über den Antrag, eine Maximalgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern festzulegen.

Berlin (dpa) l Mehr als die Hälfte der Deutschen ist einer Umfrage zufolge für ein Tempolimit auf Deutschlands Autobahnen. 56,5 Prozent der Befragten sprachen sich für eine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung aus, wie aus den Ergebnissen einer repräsentativen YouGov-Online-Umfrage im Auftrag der Online-Autobörse mobile.de hervorgeht. 16,8 Prozent lehnen demnach eine Maximalgeschwindigkeit auf Autobahnen generell ab.

Die Grünen im Bundestag haben eine namentliche Abstimmung über eine Maximalgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern beantragt. Sie ist für diesen Donnerstag geplant. Für knapp jeden dritten Befragten (31,8 Prozent) liegt die bevorzugte Obergrenze ebenfalls bei 130 Stundenkilometern.

Die Bundesregierung hatte einem Tempolimit bereits eine Absage erteilt. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) lehnt es kategorisch ab. Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) hatte sich offen gezeigt.

77,6 Prozent der Befürworter eines Tempolimits gaben an, sich bei ihrer Meinung unter anderem vom Aspekt der gefühlten Sicherheit beeinflussen zu lassen. Mehr als jeder zweite Befürworter (53,3 Prozent) bezieht außerdem das Thema Umweltfreundlichkeit mit ein. 46,4 Prozent der Gegner des Limits hingegen fürchten nach eigenen Angaben um ihre persönliche Freiheit.

Die Fragen der Umfrage lauteten: - Wie stehen Sie zu der Einführung eines allgemeinen Tempolimits auf deutschen Autobahnen? Bitte wählen Sie das Zutreffende aus. - · Ich bin für ein allgemeines Tempolimit - · Ich bin gegen ein allgemeines Tempolimit - · Weiß nicht/keine Angabe - Unabhängig davon, ob Sie ein allgemeines Tempolimit auf deutschen - Autobahnen befürworten oder ablehnen: Welche allgemeine - Höchstgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen sollte bei Einführung - eines Tempolimits Ihrer Meinung nach gelten? (Bitte wählen Sie die - Antwort aus, die am besten zutrifft.) - · 100 km/h - · 120 km/h - · 130 km/h - · 140 km/h - · 160 km/h - · Ich lehne ein allgemeines Tempolimit generell ab - · Weiß nicht/keine Angabe - Welche Aspekte beeinflussen Ihre persönliche Meinung zum Tempolimit? - Bitte wählen Sie alles Zutreffende aus. - · Fahrspaß - · Effizienz (Wie schnell komme ich von A nach B?) - · Umweltfreundlichkeit - · Sicherer Verkehr - · Freiheit - · Nichts davon - · Sonstige - · Weiß nicht/ keine Angabe - An der YouGov Online-Umfrage am 5./6. März 2019 haben 1.064 Personen - teilgenommen.