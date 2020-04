Trotz der Kontaktbeschränkungen haben sich rund Hundert Jugendliche und junge Erwachsene auf einem Spielplatz in Hannover getroffen.

Hannover (dpa) l Mit zahlreichen Einsatzkräften sei die Polizei gegen die Ansammlung vorgegangen, teilte die Polizeidirektion Hannover am Donnerstag mit. Anwohner hatten die Beamten alarmiert, nachdem sie am Mittwochabend die Versammlung bemerkt hatten. Mit Lautsprecherdurchsagen forderte die Polizei die Heranwachsenden auf, den Platz zu verlassen – was diese auch taten.





Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stellte Bürgerinnen und Bürger unterdessen in ihrer ersten Regierungserklärung zur Corona-Pandemie im Bundestag am Donnerstag darauf ein, dass die Beschränkungen in der Corona-Krise noch lange anhalten werden.