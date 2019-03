Krankenwagen stehen auf einer Straße in Utrecht. Nach Angaben der Polizei sollen hier in einer Straßenbahn Schüsse gefallen sein. Dabei seien mehrere Menschen verletzt worden. Foto: Martijn Van Der Zande/ap/dpa

In der niedeländischen Stadt Utrecht sind in einer Straßenbahn Schüsse gefallen. Ein terroristisches Motiv wird nicht ausgeschlossen.

Utrecht (dpa) l Nach dem Anschlag auf Fahrgäste einer Straßenbahn in der niederländischen Großstadt Utrecht hat die Polizei die Zahl der Verletzten von neun auf fünf korrigiert. Die Zahl der Getöteten bleibe unverändert bei drei, teilte die Polizei am Montag mit. Die Polizei fahndet nach einem 37-jährigen Mann, der in der Türkei geboren sein soll. Gökmen Tanis sei auf der Flucht. Er soll am Montagmorgen auf Fahrgäste geschossen haben. Die Polizei schließt neben einem terroristischen Motiv auch eine Beziehungstat nicht aus.

Nach den Schüssen gibt die Polizei eine erste Entwarnung. Die Menschen, die zuvor aufgerufen waren, zuhause zu bleiben, könnten wieder auf die Straße gehen, teilte die Polizei am Montag mit. Inzwischen gehen die Ermittler davon aus, dass es sich neben einem terroristischen Motiv auch um eine Beziehungstat handeln könne.

"Wir gehen von einem terroristischen Motiv aus", sagte Rathauschef Jan van Zanen in einer Videobotschaft. Die niederländische Polizei fahndet nach einem 37-jährigen Mann. Der Verdächtige soll in der Türkei geboren sein.