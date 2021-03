Nawalnys Zustand soll laut seiner Anwältin "nicht gut" sein. Der Kreml sieht hingegen keine Probleme in der medizinischen Versorgung.

Moskau (dpa) l Ungeachtet schwerer Vorwürfe des inhaftierten Oppositionellen Alexej Nawalny sieht der Kreml keine Probleme bei der medizinischen Versorgung in russischen Straflagern. Es gebe zwar einzelne Beschwerden von Häftlingen, "aber systematische Probleme im Strafvollzugssystem sind uns nicht bekannt", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge am Freitag in Moskau. Für solche Fragen sei aber ohnehin nicht die Präsidialverwaltung zuständig, sondern der Strafvollzug.

Die Anwälte des 44 Jahre alten Kremlgegners hatten am Vortag beklagt, dass der Gesundheitszustand ihres Mandanten "nicht gut" sei und ihm die notwendige medizinische Versorgung verwehrt bleibe. Nawalny selbst schilderte am Freitag in einem Instagram-Beitrag starke Rückenschmerzen und beklagte, dass er sein rechtes Bein überhaupt nicht mehr belasten könne. Immerhin werde er im schlimmsten Fall irgendwann mit einem Holzbein durchs Lager humpeln und dabei aussehen wie ein Pirat, scherzte der Kremlgegner in seiner gewohnt humorvollen Art. "Ich weiß nur nicht, woher ich einen Piratenpapagei für meine Schulter kriegen soll."

Russlands bekanntester Oppositioneller, der im vergangenen August nur knapp einen Mordanschlag mit dem Nervengift Nowitschok überlebt hatte, prangerte zudem "Folter durch Schlafentzug" in dem Lager rund 100 Kilomter östlich von Moskau an: Jede Stunde werde er nachts von einem Wärter geweckt, berichtete er.

Frau fordert sofortige Freilassung

Diesen Vorwurf wollte der Kreml ebenso wenig kommentieren wie eine Beschwerde von Nawalnys Frau Julia. Diese hatte sich zuvor in einem Instagram-Post in ungewohnt scharfen Worten direkt an den russischen Präsidenten Wladimir Putin gewandt: "Ich fordere die unverzügliche Freilassung meines Mannes, Alexej Nawalny, den er (Putin) gesetzwidrig ins Gefängnis gesperrt hat", schrieb Nawalnaja.

Nawalny war Anfang Februar zu mehreren Jahren Straflager verurteilt worden, weil er gegen Meldeauflagen in einem früheren Strafverfahren verstoßen haben soll, während er sich in Deutschland von dem Giftanschlag erholte. Das Urteil wurde international teils heftig kritisiert und als politisch motiviert eingestuft.