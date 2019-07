Ein Polizeiwagen steht in der Josef-Schregel-Straße in Düren nahe des Hauses mutmaßlicher islamistischer Gefährder (Haus zwischen Apotheke und Bistro). Zwei Männer wurden in Düren zur Vernehmung mit auf die Wache genommen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Polizeikreisen erfuhr. Die Männer hätten möglicherweise einen Anschlag begehen wollen. Foto: No Credit/dpa