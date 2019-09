Der in Berlin geborene Rapper Fuat Ergin ist an dem Rap-Video mit dem Titel "Ich kann nicht schweigen" ("«Susamam") beteiligt, das in der Türkei für großes Aufsehen gesorgt hat. Foto: Burak Bulut Yilidrim/Fuat Ergin/dpa

In der Türkei trauen sich aus Angst vor Strafverfolgung nur noch wenige, Missstände anzuprangern. Eine Gruppe Musiker macht es trotzdem.

Istanbul (dpa) l Die eindrucksvollste Szene in dem Rap-Video "Susamam", das die Türkei bewegt, spielt in einer Gefängniszelle: Der Musiker Saniser sitzt auf dem Boden, zusammen mit einem anderen Inhaftierten. Der klagt rappend: "Die Gerechtigkeit ist tot. Bis es mich getroffen hat, habe ich geschwiegen und mitgemacht. Jetzt schrecke ich sogar davor zurück, einen Tweet zu senden und habe Angst vor der Polizei meines Landes." Saniser lässt daraufhin eine Rap-Salve auf sein Gegenüber los, die mit dem Satz endet: "Du hast Deine Stimme nicht erhoben, also bist Du schuld!"

Den 15-minütigen Song, übersetzt "Ich kann nicht schweigen", haben innerhalb nur einer Woche mehr als 20 Millionen Nutzer auf Youtube angesehen. 20 Musiker, darunter eine Frau, wagen darin, was sich in der Türkei nur noch wenige trauen: Sie prangern die Missstände im Land, aber auch auf der Welt an. Es geht um Frauenrechte, Umweltzerstörung, Vetternwirtschaft, Bildung und Gerechtigkeit.

Musiker treffen einen Nerv

"Das ganze Projekt hat sich zu einem Sprachrohr für die Menschen im Land entwickelt. Die Leute haben die Schnauze voll", sagt Rapper Fuat Ergin (46), der in Berlin aufgewachsen und daran beteiligt ist. Saniser habe ihn vor etwas mehr als drei Monaten angerufen und von dem Plan erzählt. Jeder sollte sich ein Thema aussuchen, Ergin wählte die Umweltzerstörung. Damit trifft er einen Nerv: Erst im August hatten Tausende in der Nordwesttürkei gegen die Abholzung von Wäldern durch eine kanadische Gold-Bergbaufirma protestiert.

Videos #Susamam

Direkten Bezug auf die Regierung des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nehmen die Musiker nicht. Doch wer aus ihrer Sicht für die Situation verantwortlich ist, schwingt mit. Vielfach in den sozialen Medien geteilt wurde etwa der Satz: "Wenn sie Dich eines Nachts zu Unrecht holen, dann kannst Du noch nicht mal einen Journalisten finden, der darüber schreibt. Sie sitzen alle im Knast!"

Erdogan hat den Druck auf die Presse vor allem nach dem Putschversuch vom Juli 2016 kontinuierlich erhöht. Zahlreiche Reporter sind inhaftiert, die Türkei ist weltweit das größte Gefängnis für Journalisten. Seit dem Putschversuch wurden überdies per Dekret mehr als 100.000 Staatsbedienstete entlassen und Zehntausende Menschen verhaftet, wegen vermeintlicher Nähe zu den Hintermännern.

Frustration gegen Arbeitslosigkeit

An einer Stelle geht es um Vetternwirtschaft, und zwei der Musiker rappen, man müsse Verbindungen in den "Ak-Saray" haben – eine unmissverständliche Anspielung auf Erdogans AK-Partei und den Präsidentenpalast. Rapper Sokrates St. lässt kurz darauf die Frustration einer gut ausgebildeten Generation in einem Land mit rund 13 Prozent Arbeitslosigkeit heraus. "Ich habe meinen Abschluss gemacht. Entweder werde ich Kassierer oder ich weise Dir den Platz im Kino."

Einer der zurzeit populärsten Rapper in der Türkei, Ezhel, veröffentlichte am selben Tag wie die Musiker um Saniser ebenfalls einen neuen Song mit dem Titel "Olay" ("Sensation"). Er spielt im Video mit Zusammenschnitten zahlreicher Vorfälle der letzten Jahre, unter anderem der Polizeigewalt während der regierungskritischen Gezi-Proteste von 2013. Abgesprochen hätten sich die Künstler nicht, sagt Musiker Ergin.

Die Zeitung "Yeni Safak", Sprachrohr der Regierung, wirft sie trotzdem in einen Topf und greift Ezhel und die 20 Musiker in einem Artikel an. "Susamam" bezeichnet das Blatt als "Gemeinschaftsproduktion" von Terrororganisationen. Der stellvertretende Vorsitzende von Erdogans AKP, Hamza Dag, schrieb kurz nach der Veröffentlichung auf Twitter, Kunst sollte nicht für "Provokation und politische Manipulation" verwendet werden. Oppositionspolitiker wiederum feiern den Song.

Stellungnahme via Twitter

Initiator Saniser wehrt sich jedoch gegen politische Vereinnahmung. "Wir 20 bescheidene Musiker haben versucht, so gut es geht, Dinge darzustellen, die unserer Meinung nach in unserem Land und auf der Welt schief laufen", schreibt er in einer Stellungnahme auf Twitter.

Lisel Hintz, Professorin für internationale Beziehungen an der Johns Hopkins Universität und Dozentin für Politik und Popkultur in der Türkei, schreibt in einem Tweet, "Susamam" sei eine Anklage gegen die Regierung, aber auch eine Anklage gegen die Apathie der Türken.

An einer Stelle des Videos geht es um ein Thema, das auch den Präsidenten umzutreiben scheint: Die Meeresverschmutzung. Erdogan klagte erst kürzlich darüber, dass tonnenweise Plastik in die Meere gekippt werde und sagte: "Die Fische ernähren sich förmlich von diesem Nylon." Bisher hat sich Erdogan selbst noch nicht zu dem Video geäußert. Wie der mächtige Staatschef reagiert, dürfte darüber entscheiden, welche Richtung die angestoßene Debatte nimmt.