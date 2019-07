Motivator? Ohrwurm? Oder nur peinlich? Eine Hymne der Brandenburger CDU auf ihren Spitzenkandidaten im Landtagswahlkampf sorgt für Häme.

Potsdam (dpa) l Mit einer selbst komponierten Hymne auf ihren Spitzenkandidaten Ingo Senftleben will sich die Brandenburger CDU im Landtagswahlkampf motivieren. Den Country-Song habe Landesgeschäftsführer Gordon Hoffmann gemeinsam mit dem Chef der Werbeagentur für die CDU-Kampagne ausgeheckt, sagte CDU-Sprecher Martin Burmeister am Donnerstag. "Darin werden unsere Themen in lockerer und witziger Weise verpackt, das ist alles nicht so bierernst."

Eigentlich sei der Song eher intern für das Team gedacht gewesen, das derzeit mit Senftleben auf Wahlkampftour in Brandenburg unterwegs ist. "Das ist ein richtiger Ohrwurm", meinte Burmeister. Allgemein bekannt wurde der Song am Donnerstag dann aber durch einen Tweet des "Tagesspiegel"-Journalisten Alexander Fröhlich. Danach machte sich auch Spott in sozialen Netzwerken breit. Insbesondere die Zeile "Wer macht auch die Bauern froh? Ingo! Ingo! (...) Haut Verbrechern auf den Po? Ingo! Ingo", sorgte für Häme.