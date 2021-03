Constantin Grosch zählt zu den geschätzt Hunderttausenden Covid-Risikopatienten in Deutschland, die im Impfplan lange übersehen wurden.

Hameln l Zum Jahresende 2019 lebten nach Angaben des statistischen Bundesamtes rund 7,9 Millionen schwerbehinderte Menschen in Deutschland. Insgesamt wurden mehr als die Hälfte (51,3 Prozent) aller Pflegebedürftigen in Deutschland allein durch Angehörige versorgt. Wie ergeht es Behinderten in der Coronakrise?

Inklusionsaktivist Constantin Grosch gibt im epd-Video einen Einblick. Viele Menschen mit Behinderungen erhalten kaum Beachtung in der Corona-Politik, weil sie nicht in Heimen, sondern zu Hause gepflegt werden.

Grosch kritisiert, dass die Risikogruppe, deren lebenswichtige Pflege meist ambulant verläuft, in Deutschlands Impfplan lange vergessen wurde. Er selbst werde 24 Stunden am Tag zu Hause gepflegt. Impfungen, Pflegezuschlag, Tests und Schutzausrüstung - darauf müsse man warten, obwohl man zu der Risikogruppe gehört, so der 28-Jährige. Seine Forderung: die ambulante Pflege mit ständigen Testmöglichkeiten und ausreichend Schutzausrüstung unterstützen.

Videos Constantin Grosch kämpft

Seit März 2020 in Selbstquarantäne

Im Alter von drei Jahren wurde bei ihm Muskeldystrophie diagnostiziert. Kurz gesagt bewirkt dieser genetische Defekt einen langsamen Abbau der Muskelkraft - seine Lunge kann nicht richtig arbeiten. Neuromuskuläre Erkrankungen gelten als selten.

Rund 100.000 Menschen leiden in Deutschland darunter. Seit März 2020 ist der Soziologiestudent in Selbstquarantäne. Sein einziger Kontakt zur Außenwelt sind Videoschalten und der Besuch seiner Pfleger. Jeder Kontakt sei ein Risiko.

Impfungen der Priorisierungsgruppe 2

Die Nachricht, dass Behinderte bald geimpft werden sollen, macht Hoffnung. Auch wenn es ein langer Kampf war, so Grosch im Interview. Die Impfungen der Priorisierungsgruppe 2 laufen seit wenigen Wochen an. Dazu zählen nun auch Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen und Behinderungen.

Doch momentan werden erst einmal nur behinderte Menschen in Heimen geimpft. Für Constantin Grosch und für seine Assistenten, die ihn ambulant pflegen, gibt es noch keine Impftermine. Dabei fordert die ständige Impfkommission (Stiko) ausdrücklich, dass jene zuerst geimpft werden sollen, die ein besonders hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Verlauf einer Covid19-Erkrankung aufweisen.