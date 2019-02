Nach dem sexuellen Missbrauch von Kindern auf einem Campingplatz in Nordrhein-Westfalen wird nun gegen eine weitere Person ermittelt.

Detmold (dpa) l Im Fall des vielfachen Kindesmissbrauchs auf einem Campingplatz bei Detmold wird auch gegen eine Person wegen des Verdachts der Datenlöschung ermittelt. Gegen diesen Verdächtigen führe man ein Ermittlungsverfahren wegen Strafvereitelung, sagte Oberstaatsanwalt Ralf Vetter am Freitag auf Anfrage. Geprüft werde, ob die Person Daten für einen der drei Hauptverdächtigen gelöscht hat und ob damit eine Bestrafung verhindert werden sollte.



Als Hauptverdächtige wurden drei Männer im Alter von 33, 48 und 56 eingestuft, die in Untersuchungshaft sitzen. "Ein dringender Tatverdacht wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern beziehungsweise der Beteiligung daran besteht nur gegen die in Haft befindlichen Beschuldigten", erklärte Vetter. Daneben gebe es insgesamt drei weitere Verdächtige – zu ihnen gehöre die Person, die Daten gelöscht haben könnte. Diese drei befänden sich auf freiem Fuß.



Nach dem Ende 2018 aufgeflogenen massenhaften sexuellen Missbrauch von Kindern auf einem Campingplatz in Lügde bei Detmold (Nordrhein-Westfalen) werten die Ermittler nach eigenen Angaben rund 13.000 Dateien mit Kinderpornografie aus.