Wie weit die Protagonisten der digitalen Welt der Realität entrückt sind.

Tokio l Die Japaner sind weiter als wir. Angela Merkel hat in Tokio festgestellt, dass sie sich in Fernost schon mit der Gesellschaft 5.0 beschäftigen. Alle Wetter! Sind wir nicht internetmäßig bei 2.0 oder höchstens bei 3,3.0?

Wer weiß das schon. Wichtig: In jede bedeutende Rede gehört heute ein X.0. Der inflationäre Gebrauch sorgt indes für Wirrnis. Weil keiner als Digital-Dussel erscheinen will, wird gern eins draufgegeben. 2024 sind wir bei 932.0.

Wie gut, dass es in der Technik eindeutige Definitionen und eine klare Sprache gibt. Bei 4K-TV-Geräten kann Netflix in Ultra-HD gestreamt werden. Und fertig.

5G hingegen muss noch ein bisschen reifen. Das ist die nächste Stufe beim Mobilfunk nach LTE=4G. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer trägt aber ständig die Losung „5G an jeder Milchkanne“ vor sich her. Da redet AKK.1 wohl von einer 8K-Welt, in der Fernseher die Kühlschranktemperatur regeln. Ein simpler Internetanschluss würde im funklöchrigen Sachsen-Anhalt fürs Erste reichen.